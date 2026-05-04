فن وثقافة

نقاش خاص لفيلم ملكة القطن بحضور صناعه في القاهرة

محمد نبيل

أعلنت “زاوية” عن إقامة نقاش خاص عقب عرض فيلم ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني، وذلك بحضور بطلة العمل مهاد مرتضى وعدد من فريق الفيلم، على أن يدير الجلسة المخرج والمنتج أمجد أبو العلا، يوم الأربعاء 6 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً.
 

وكان الفيلم قد عُرض لأول مرة ضمن قسم “أسبوع النقاد” في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث لاقى اهتمامًا نقديًا ملحوظًا، قبل أن يفوز بجائزة “الإسكندر الذهبي” في مهرجان سالونيك السينمائي.
 

وجرى تصوير ملكة القطن في مصر، بعد أن اضطر فريق العمل إلى نقل موقع التصوير من السودان إثر اندلاع الصراع هناك في عام 2023.

تدور أحداث الفيلم حول “نفيسة”، التي تعيش في قرية سودانية تعتمد على زراعة القطن، حيث يهدد وصول رجل أعمال شاب استقرار حياتها الهادئة، لتبدأ مواجهة تكشف عن صراع معقّد بين التقاليد والتحولات الجديدة.
 

ويُعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال العربية التي لفتت الأنظار مؤخرًا، لما يحمله من معالجة إنسانية واجتماعية تتقاطع مع واقع المنطقة.

