بـ3 آلاف جنيه.. تفاصيل لوك نسرين طافش البسيط في أحدث ظهور

تواصل الفنانة نسرين طافش تواجدها في دبي منذ فترة، حيث تحرص على مشاركة جمهورها بصور جديدة توثق أحدث إطلالاتها اليومية.

وتفضل نسرين طافش الظهور بإطلالات بسيطة وعملية، خاصة خلال المشاوير الصباحية، وهو ما يعكس ذوقها الهادئ واتجاهها نحو الأناقة غير المتكلفة.

سعر إطلالة نسرين طافش

وفي أحدث ظهور لها، اعتمدت لوك كاجوال مريح، حيث نسقت بنطلون جينز فاتح مع “توب” بلا أكمام من علامة Nike، والذي بلغ سعره نحو 3 آلاف جنيه.

وأكملت إطلالتها بلمسات جمالية ناعمة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها بشكل طبيعي، مع مكياج بألوان رقيقة أبرز ملامحها.

يذكر أن نسرين طافش غابت عن موسم دراما رمضان 2026، بعد تأجيل عرض مسلسلها “أنا وهو وهم”، الذي يجمعها بالفنان أحمد صلاح حسني.