ميمي جمال لصدى البلد: الفن رحلة عمري.. وأرفض تقديم سيرتي الذاتية

أعربت الفنانة ميمي جمال عن رفضها لفكرة تقديم عمل فني يتناول سيرتها الذاتية، مؤكدة أن مشوارها الطويل في الفن كفيل بأن يروي قصتها للجمهور دون الحاجة إلى تجسيده على الشاشة.

وقالت ميمي جمال في لقاء خاص مع صدى البلد، إن الجمهور المصري والعربي على دراية كاملة بتاريخها الفني، وما قدمته من أعمال مميزة عبر سنوات طويلة، مشيرة إلى أن فكرة أن يقوم شخص آخر بتجسيد شخصيتها في مراحل حياتها المختلفة لا تلقى قبولًا لديها. وأضافت: "إحنا الناس عارفة مسيرتنا الفنية، فليه ييجي حد يقوم بشخصيتي؟ أنا شايفة إن ده مش ضروري خالص".

وأكدت أنها تحترم التجارب التي تم فيها تقديم السير الذاتية لنجوم كبار، لكنها ترى أن لكل فنان وجهة نظره الخاصة في هذا الأمر، لافتة إلى أنها تفضل أن تظل صورتها كما يعرفها الجمهور من خلال أعمالها الفنية فقط، دون إعادة تقديمها في عمل درامي أو سينمائي.

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بمحبة الجمهور المستمرة لها، مؤكدة أن هذا هو أكبر تكريم لأي فنان، وأنها لا تزال تسعى لتقديم أعمال تليق بتاريخها وتاريخ الفن المصري.

واختتمت ميمي جمال حديثها بالتأكيد على أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل هو رحلة عمر كاملة، عاشت خلالها العديد من اللحظات المهمة التي شكلت شخصيتها الفنية والإنسانية، وهو ما لا يمكن اختصاره في عمل واحد مهما بلغت دقته.