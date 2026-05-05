قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز
أسفلت من رماد قصب السكر.. ابتكار أخضر يعيد رسم ملامح الطرق عالميا
وزير الصناعة يبحث مع غرفة الأدوية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار العملات العربية اليوم: ارتفاع الدينار واستقرار الريال والدرهم
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة وأمطار ورياح
وزير الري يتابع إزالة التعديات بقطاع (شبرا - حلوان) ومسار ممشى أهل مصر الجديد
مشروع قانون الأسرة الجديد.. فسخ عقد الزواج الثاني إذا لم يحدث نكاح وظهر الزوج الأول بعد فقده
ماكرون يدين الضربات الإيرانية ضد الإمارات: غير مقبولة
استخرجا الذهب من جبل بالبحر الأحمر.. عقوبات مشددة تواجه المتهمين بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تستضيف ملتقى التوظيف السادس للشركات الصينية العاملة في مصر

التفاصيل
التفاصيل
الإسماعيلية انجي هيبة

 ينظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس فعاليات ملتقى التوظيف السادس للشركات الصينية العاملة في مصر.

 وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحديقة النجمة أمام مبنى رئاسة الجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وخريجيها وفتح آفاق جديدة للتوظيف والتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ضوء استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري، خاصة الشركات الصينية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للطلاب والخريجين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي التي تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتطور.

ويُعد ملتقى التوظيف السادس منصة مهمة تجمع بين ممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر وطلاب وخريجي جامعة قناة السويس، حيث يتيح التعرف على متطلبات سوق العمل، وإجراء مقابلات مباشرة، واستكشاف فرص التوظيف المتاحة في مختلف التخصصات، بما يعزز من جاهزية الشباب للانخراط في بيئة العمل الدولية.

ويؤكد هذا الحدث حرص جامعة قناة السويس، برئاسة  الدكتور ناصر مندور، على دعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المصري الصيني، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، بما يعكس دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

عمرو أديب

مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

ترشيحاتنا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

أرشيفية

أستاذ قانون دولي : إدانة مصر للهجوم على ناقلة الإمارات رسالة حاسمة

أرشيفية

من الوعد إلى الالتزام .. قانون الأسرة الجديد يكشف خفايا الخطوبة ويواجه الخداع قبل الزواج

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد