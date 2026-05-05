جامعة قناة السويس تستضيف ملتقى التوظيف السادس للشركات الصينية العاملة في مصر

ينظم معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس فعاليات ملتقى التوظيف السادس للشركات الصينية العاملة في مصر.

وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحديقة النجمة أمام مبنى رئاسة الجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم طلابها وخريجيها وفتح آفاق جديدة للتوظيف والتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في ضوء استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري، خاصة الشركات الصينية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للطلاب والخريجين، إلى جانب إتاحة فرص التدريب العملي التي تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتطور.

ويُعد ملتقى التوظيف السادس منصة مهمة تجمع بين ممثلي الشركات الصينية العاملة في مصر وطلاب وخريجي جامعة قناة السويس، حيث يتيح التعرف على متطلبات سوق العمل، وإجراء مقابلات مباشرة، واستكشاف فرص التوظيف المتاحة في مختلف التخصصات، بما يعزز من جاهزية الشباب للانخراط في بيئة العمل الدولية.

ويؤكد هذا الحدث حرص جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، على دعم توجه الدولة نحو تعزيز التعاون المصري الصيني، وتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، بما يعكس دور الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة تسهم في إعداد كوادر قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.