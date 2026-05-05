البرلمان الإيراني: أمن الملاحة ونقل الطاقة بات مهددا من قبل أمريكا وحلفائها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس البرلمان الإيراني، قال إن أمن الملاحة ونقل الطاقة بات مهددا من قبل أمريكا وحلفائها نتيجة خرق وقف إطلاق النار وفرض الحصار.



وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أننا ندرك جيدا أن استمرار الوضع الحالي غير قابل للتحمل بالنسبة لـ الولايات المتحدة.



وأفادت وكالة أنباء مهر باندلاع حريق في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب إيران فيما لاتزال أسباب الحادث مجهولة.

من جانبه، قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، تعليقاً على القرار المناهض لإيران الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، إن إعفاء المعتدين من المساءلة لن يغير الحقائق القانونية.

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن "أمير سعيد" ذكر يوم الإثنين (بالتوقيت المحلي) في رسالته إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للدورة الحالية (الصين): إن أي محاولة لقلب الحقائق أو منح مرتكبي العدوان حصانة من المساءلة، لن تغير الوقائع القانونية، ولن تعفي المسؤولين عن هذه الأفعال من التزاماتهم وتبعاتها الدولية.