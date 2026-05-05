قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين
انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو
تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة
إصابة عنصرين من الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي في الجنوب
كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر.. الذكر الصحيح وعدد التسبيحات وفضلها
غضب معتمد.. كواليس غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقمة
الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي هدف أساسي في أي مسار تفاوضي
الهجمات الإيرانية على الإمارات تتسبب في ارتفاع أسعار النفط 6%
تعليق العمل بالنقابة وفروعها.. مصطفى كامل يعلن الأربعاء حدادا على رحيل هاني شاكر
إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف
1000 جنيه شهريا.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره باشتراك مدفوع لمشاهدة لقطات حصرية
ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ بالناتو : الدفاع الجوي في الإمارات أثبت كفاءته في التصدى لصواريخ إيران

صواريخ إيران
صواريخ إيران
هاني حسين

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، أستاذ زائر بـ حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل، أن الصواريخ التي تم إطلاقها على الإمارات العربية المتحدة يمكن بسهولة تحديد مصدر إطلاقها واتجاهها، مشيرًا إلى أن ما يحدث في المنطقة يعكس استمرار حالة التوتر العسكري رغم الهدنة المعلنة.

وأوضح سيد غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض التحليلات الأولية كانت قد رجّحت في بداية التصعيد أن الهجمات قد تكون مرتبطة بإسرائيل، قبل أن يتم تأكيد أن إيران هي الطرف المسؤول عن الضربات، لافتًا إلى أن من السهل تتبع اتجاه الصواريخ ومعرفة مصدرها بدقة.

وأضاف سيد غنيم أن القوات الأمريكية ما زالت موجودة بكامل قوتها في المنطقة، باستثناء سحب حاملة طائرات واحدة فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات الإيرانية لا تزال تمتلك قدرات صاروخية ومسيرات متنوعة، إضافة إلى بعض القدرات البحرية.

وأشار سيد غنيم إلى أن منظومة الدفاع الجوي في الإمارات أثبتت كفاءتها، حيث تمكنت من التصدي لثلاثة صواريخ من أصل أربعة، بينما سقط الصاروخ الرابع في البحر دون خسائر، موضحًا أن القدرات القتالية الأمريكية في المنطقة شهدت تعزيزًا ملحوظًا، خاصة في القوات البحرية، مع إعادة انتشار قوات المارينز الأولى، ووصول قوة المارينز الثانية، وهو ما يمنح الولايات المتحدة أفضلية ميدانية.

وتابع: «الضربات الأخيرة لا تعني انتهاء التوتر أو العودة للحرب بشكل كامل، الأوضاع لا تزال ضمن نطاق «الهدنة» ولم تنتهي بعد، ولكن مع تصاعد في التوتر، وأن احتمالية العودة للمواجهات العسكرية تظل قائمة».

إيران صواريخ إيران طهران اخبار التوك شو الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

النادي الأهلي

تأجيل الملف.. مشاركة الأهلي الإفريقية مرتبطة بنتائجه في الدوري المحلي

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

ترشيحاتنا

التوت

أيهما أفضل التوت الأبيض أم الأحمر ؟.. تعرف على الفرق والفوائد

علاج الكوليسترول

ابتعد عن الكحول.. نظام غذائي لعلاج الكوليسترول الضار

الدهون المتحولة

تحذير .. أكلات غير متوقعة غنية بالدهون المتحولة وتدمر القلب

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد