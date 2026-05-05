رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز

قال رئيس البرلمان الإيراني قاليباف أن أمريكا وحلفاؤها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، و أن معادلة جديدة تتشكل.

كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عبر منصة "إكس":"المعادلة الجديدة في مضيق هرمز قيد التثبيت حالياً. إن أمن الملاحة وعبور الطاقة بات في خطر على يد الولايات المتحدة وحلفائها عبر خرق وقف إطلاق النار وفرض الحصار؛ وبالتأكيد سينتهي شرّهم قريباً".

وأضاف قاليباف في تصريحاته: "نحن ندرك جيداً أن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن للولايات المتحدة تحمله؛ في حين أننا لم نبدأ بعد".

فيما قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية أن العدو يركز على فرض ضغط اقتصادي وسنتعامل بحزم مع من يحاول استغلال الوضع الراهن.