"المركزي الإندونيسي" يتدخل لدعم الروبية بعد تسجيل مستوى قياسي منخفض

تدخل بنك إندونيسيا في أسواق الصرف الأجنبي، بعد أن سجلت الروبية الإندونيسية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار.

وأوضح إروين هوتابيا، المدير التنفيذي لإدارة النقد والأوراق المالية بالبنك وفق ما ذكرته صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، أن التدخل شمل استخدام أدوات متعددة، من بينها عقود الآجل غير القابلة للتسليم داخل وخارج البلاد، إلى جانب التعاملات الفورية وشراء السندات الحكومية في السوق الثانوية.

وتراجعت الروبية بنسبة 0.2% لتصل إلى 17,422 مقابل الدولار، مسجلة مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا.

يأتي هذا التراجع في ظل تخارج المستثمرين من أصول الدول الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار النفط عقب الحرب مع إيران، حيث تعرضت عدة عملات آسيوية لضغوط ملحوظة.

وسجلت الروبية الهندية أيضًا مستوى قياسيًا منخفضًا، بينما تراجع البيزو الفلبيني واقترب من أدنى مستوياته التاريخية، في مؤشر على اتساع الضغوط على اقتصادات المنطقة المستوردة للطاقة.

وأكد البنك المركزي الإندونيسي أنه سيواصل التواجد في السوق لضمان عمل آليات التسعير بشكل سليم، والحفاظ على استقرار الروبية بما يتماشى مع قيمتها الأساسية.

ويعكس هذا التحرك تصاعد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة وتداعياتها على العملات في الأسواق الناشئة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع فاتورة الواردات النفطية.