المكتب الرئاسي بسول : تحديد سبب حادث انفجار السفينة الكورية في مضيق هرمز "أولوية قصوى"

ذكر المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية أن تحديد السبب الدقيق لوقوع حادث الانفجار والحريق على متن السفينة الكورية الجنوبية في مضيق هرمز "أولوية قصوى".



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم الثلاثاء، أكد مسؤول بالمكتب الرئاسي أنه لم تُحدد ملابسات الحادث على متن السفينة بعد، مضيفا أن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات.

وفيما يتعلق بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في "مشروع الحرية"، قال مسؤول حكومي رفيع المستوى "إن تحديد سبب وقوع الحادث هو الأولوية العاجلة لدى الوزارات المعنية".



وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" حضر في وقت سابق اجتماعا دوليا لحرية الملاحة في مضيق هرمز، بقيادة بريطانيا وفرنسا، حيث تعهد بتقديم مساهمات كبيرة.

وفي الوقت ذاته، ذكر المسؤول أن المرحلة الحالية لا يبدو أنها تسمح باتخاذ قرارات ملموسة بعد.



وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد اعلنت اندلاع حريق عقب انفجار وقع على متن سفينة ترفع علم بنما وتشغلها شركة شحن كورية جنوبية كبرى كانت عالقة في مضيق "هرمز". مشيرة إلى أن السلطات تعمل حاليا على التحقق مما إذا كان هجوم خارجي هو سبب الحادث.



وأوضحت الوزارة في بيان نقلته (يونهاب)م الثلاثاء / أنه وقع انفجار تلاه حريق على السفينة التي تديرها شركة "إتش إم إم" بينما كانت راسية في المياه القريبة من الإمارات العربية المتحدة داخل المضيق.



وأوضحت الوزارة أن السفينة كانت تقل 24 من أفراد طاقمها، وهم 6 كوريين جنوبيين و18 من رعايا دول أجنبية.. ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.



ويجري حاليا تحقيق في سبب الانفجار والحريق، فضلا عن حجم الأضرار.



وذكرت الوزارة في البيان: «ستواصل الحكومة التواصل عن كثب مع الدول المعنية بشأن الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السفن الكورية الجنوبية وأفراد طاقمها في مضيق "هرمز"».