الجيش الأمريكي: مقـ.ـتل شخصين في استهداف سفينة لتهريب المخدرات بالكاريبي

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية اليوم / الثلاثاء / أنها هاجمت سفينة في جزر الكاريبي تابعة لـ"منظمات إرهابية"؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وصفتهما بـ"إرهابيين مخدرات".

وأوضحت القيادة - في بيان- أنه خلال يوم أمس، وبتوجيه من قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، الجنرال فرانسيس إل.

دونوفان، نفذت فرقة العمل المشتركة "ساوثرن سبير" ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تابعة لمنظمات إرهابية مصنفة.

وأكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة الكاريبي، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات.

وأسفرت الضربة عن مقتل اثنين من تجار المخدرات خلال هذه العملية، ولم تُصب أي من القوات العسكرية الأمريكية بأذى.