مرصد الأزهر: انتهاك دور العبادة جريمة إنسانية.. ويجب مواجهة الخطاب التحريضي

إيمان طلعت

فتحت السلطات الأمنية في العاصمة الألمانية "برلين" تحقيقًا موسعًا في حادثة اعتداء استهدفت مصلين داخل مسجد في شارع "درونتهايمر" بحي "غيزوندبرونن"، بعد قيام شخصين باقتحام المكان واستخدام رذاذ الفلفل أثناء تأدية الصلاة.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة، اقتحم رجلان يبلغان من العمر (59 و31 عامًا) المسجد أثناء تواجد نحو 100 مصلٍ، حيث قام أحدهما برش رذاذ الفلفل في الممرات وقاعة الصلاة، فيما تولى الآخر توثيق الحادثة عبر نظارة مزودة بكاميرا تصوير دقيقة.

وقد تمكن المصلون من السيطرة على المشتبه بهما واحتجازهما حتى وصول دورية الشرطة، التي قامت بمصادرة أدوات الجريمة.

وأوضحت المصادر أن المشتبه به الثلاثيني نُقل إلى جهة التحقيق المختصة، بينما نُقل الخمسيني إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة في الصدر، لا صلة لها بتداعيات الحادث المباشرة.

وأفادت الشرطة الجنائية التي تسلمت ملف القضية، بأنه "لا تتوفر حتى اللحظة أدلة قاطعة تشير إلى وجود دوافع دينية أو سياسية خلف الهجوم"، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف الملابسات الكاملة، وسماع أقوال الشهود وفحص المحتوى الذي تم تصويره.

تأتي هذه الحادثة في وقت يتصاعد فيه النقاش الأوروبي حول تعزيز الحماية الأمنية لـ "دور العبادة"، لمواجهة التهديدات التي تمس التماسك المجتمعي.

انتهاك دور العبادة 

وفي هذا السياق، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة أماكن العبادة والقيم الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لترسيخ قيم العيش المشترك. 

وحذر المرصد من خطورة الخطاب التحريضي الذي يمهد الطريق لمثل هذه الاعتداءات، مشددًا على أهمية استبداله بخطاب معتدل يعكس القيم الحقيقية للأديان في نشر السلام والرحمة.

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

