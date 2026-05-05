التفاصيل الكاملة لكشف أثري جديد يعيد رسم ملامح المدينة القديمة بالإسكندرية

كشف الدكتور الحسيني عبد البصير، الخبير الأثري ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل كشف أثري جديد يعيد رسم ملامح المدينة القديمة في الإسكندرية.

وقال عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه كشف مهم يعيد طرح أسئلة عديدة عن طبيعة هذه المدينة العظيمة وكيف تشكلت عبر الزمن.

ولفت الدكتور الحسيني عبد البصير، الخبير الأثري ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إلى أن الإسكندرية من أهم مراكز الحضارة في العالم.

وأوضح أن الكشف تم العثور عليه في منطقة محرم بك وهي مدينة غير واضحة على الخريطة الأثرية في الإسكندرية على عكس منطقة كوم الدكة والميناء الشرقي والميناء الشرقية وهذا الكشف يفتح نافذة جديدة.

وأكد أن الكشف الجديد ليس مجرد بقايا معمارية وإنما عبارة عن حمام عام بطلمي الطراز وفيلا رومانية مزخرفة، وهو انعكاس لطبيعة الحياة اليومية في هذه المدينة.