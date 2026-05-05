إزالة أعمال بناء مخالفة بـ"رووف" عقار في منطقة الإنتر بالغردقة

أزالت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة أعمال شدة خشبية وصبة خرسانية لسطح ("رووف") مخالف بالدور الرابع العلوي على مساحة 60 مترًا مربعًا، بأحد العقارات في منطقة الإنتر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لمخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، الأستاذ محمد راشد سكرتير الحي بمتابعة تنفيذ الإزالة، عقب رصد قسم المتابعة الميدانية قيام أحد المواطنين بتنفيذ الأعمال المخالفة، بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار، والبناء على نسبة الفراغ.

ووجه رئيس الحي بسرعة تحرك مساعد رئيس الحي وقسم التنظيم والتعديات والمتابعة الميدانية إلى موقع المخالفة، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة الأعمال المخالفة، مع التشديد على عدم مغادرة الموقع إلا بعد الانتهاء الكامل من الإزالة.

وأكد اللواء أحمد جبر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، لمنع تكرار الواقعة، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.

وأشار إلى استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، لرصد أي محاولات بناء مخالف والتعامل معها في مهدها حفاظًا على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة.