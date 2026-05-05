غرفة السياحة تُشدد على التزام شركات الحج البري بالتعليمات المصرية والسعودية المنظمة

في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، واستعدادًا لانطلاق رحلات الحج البري لموسم 1447هـ، أكدت الغرفة على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري بكافة التعليمات والضوابط المنظمة للحج الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

الالتزام الدقيق ببيانات حجاج السياحة

وأوضحت الغرفة أن ذلك يأتي في ضوء ما ورد من وزارة السياحة والآثار بشأن أهمية الالتزام الدقيق ببيانات الاستعداد المسبق، إلى جانب متابعة حركة الأتوبيسات على طول خط السير، لما لهذه البيانات من دور محوري في تنظيم الرحلات وضمان سلاسة التنفيذ.

وشددت الغرفة على ضرورة قيام الشركات السياحية بالانتهاء من مراجعة البرامج الخاصة بها لدى الإدارة العامة للسياحة الدينية، والتأكد من دقة وصحة كافة البيانات المُخطر بها، خاصة لدى الإدارة العامة للنقل السياحي، ومن بينها:

- أرقام الهواتف الخاصة بالسائق الأساسي والسائق الاحتياطي، والمشرف المرافق لكل مجموعة

- تواريخ الوصول إلى مقار الإقامة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة

- تواريخ السفر وفقًا لتذاكر العبّارة

- تاريخ السفر المدون باستمارة (126)

- تواريخ مغادرة مقار الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

كما أكدت الغرفة على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة، مشيرة إلى أن آخر موعد لدخول الأراضي السعودية هو 29 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 16 مايو 2026، على أن تُطبق الغرامات المقررة من الجانب السعودي على أي حاج يخالف هذا الموعد.

وفي هذا الإطار، شددت الغرفة على ضرورة التزام الشركات بالتواجد في مينائي نويبع والعقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة، وفقًا للمواعيد المحددة بتذاكر العبّارات، بما يضمن انتظام الرحلات وعدم حدوث أي تأخيرات، مع ضرورة تسليم لجان الوزارة بكل من مينائي العقبة الأردني ومنطقة النوبارية بمكة المكرمة كشف تفصيلي بأسماء الحجاج في كل أتوبيس وأرقام جوازات سفرهم ومقار إقامتهم وتواريخ الدخول والمغادرة وايضا ارقام مشرفي الشركة وسائقيها

وتؤكد غرفة شركات السياحة استمرار متابعتها لتنفيذ هذه الضوابط بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والتنظيم لموسم الحج البر.