قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة أمنية حاسمة.. السجن المشدد 15 عامًا لتشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بجنوب سيناء

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، وذلك بدائرة مدينة أبو رديس.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 28 سبتمبر 2025، أثناء مرور قوة أمنية ضمن حملة لتأمين الطرق والمدقات الصحراوية بمدينة أبو رديس، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأثناء سير القوة بطريق مصنع الجبس، اشتبهت في سيارة ربع نقل دون لوحات معدنية، فحاولت استيقافها، إلا أن قائدها حاول الفرار واصطدم بإحدى المدرعات.
وبتفتيش السيارة، عُثر على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية؛ حيث أطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء لترويع القوات، فيما وجّه الآخر سلاحه تجاه رجال الشرطة، قبل أن تتم السيطرة عليهما، عقب إصابة أحدهما في القدم.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت نحو 2000 قطعة، تزن قرابة 52 كيلوجرامًا، إلى جانب مبالغ مالية، و5 هواتف محمولة، وسلاح آلي عيار 7.62×39، وبندقية، وطبنجة مزودة بعدد من الطلقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك مع متهم ثالث هارب مالك السيارة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستخدام الأسلحة النارية لتأمين نشاطهم غير المشروع ومقاومة قوات الأمن.
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 420 لسنة 2025 جنح أبو رديس، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما احتياطيًا، كما جرى إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لبيان نوع المواد المخدرة، والتحفظ على السيارة والأسلحة والهواتف المحمولة.
وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 1547 لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنوب سيناء حكم حبس مخدرات مشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

السيارة

بعد شكوى سيدة .. القبض على قائد سيدة بمدينة نصر| اعرف السبب

أرشيفية

إحالة سائق للمحاكمة بتهمة التحرش بفتاة في الوايلي

اموال

اشتروا وحدات سكنية.. عنصرين جنائيين يغسلان 15 مليون جنيه

بالصور

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد