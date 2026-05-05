ضربة أمنية حاسمة.. السجن المشدد 15 عامًا لتشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، وذلك بدائرة مدينة أبو رديس.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 28 سبتمبر 2025، أثناء مرور قوة أمنية ضمن حملة لتأمين الطرق والمدقات الصحراوية بمدينة أبو رديس، لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأثناء سير القوة بطريق مصنع الجبس، اشتبهت في سيارة ربع نقل دون لوحات معدنية، فحاولت استيقافها، إلا أن قائدها حاول الفرار واصطدم بإحدى المدرعات.

وبتفتيش السيارة، عُثر على شخصين بحوزتهما أسلحة نارية؛ حيث أطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء لترويع القوات، فيما وجّه الآخر سلاحه تجاه رجال الشرطة، قبل أن تتم السيطرة عليهما، عقب إصابة أحدهما في القدم.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهمين على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت نحو 2000 قطعة، تزن قرابة 52 كيلوجرامًا، إلى جانب مبالغ مالية، و5 هواتف محمولة، وسلاح آلي عيار 7.62×39، وبندقية، وطبنجة مزودة بعدد من الطلقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كوّنا تشكيلًا عصابيًا، بالاشتراك مع متهم ثالث هارب مالك السيارة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، واستخدام الأسلحة النارية لتأمين نشاطهم غير المشروع ومقاومة قوات الأمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 420 لسنة 2025 جنح أبو رديس، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسهما احتياطيًا، كما جرى إرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لبيان نوع المواد المخدرة، والتحفظ على السيارة والأسلحة والهواتف المحمولة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 1547 لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.