ختمة قرآنية لروح الطبلاوي بمقابر الأسرة اليوم واحتفالية بمسجده بالشيخ زايد الجمعة المقبلة

أعلن محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن أسرة القارئ الإذاعي الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء السابق، ستحيي ذكرى رحيله السادسة بإهداء ختمة قرآنية لروحه الطاهرة اليوم الثلاثاء بمقابر الأسرة.

وتجتمع الأسرة ومحبو القارئ الكبير بمدافن سيدي عمر بن الفارض بمنطقة الأباجية بالقاهرة بدءاً من عصر اليوم الخامس من مايو، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ رحيله في عام ٢٠٢٠م.

وأوضح المحاسب إبراهيم الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل، أن الأسرة تحرص في مثل هذا الوقت من كل عام على الالتقاء بمحبي والده لقراءة القرآن الكريم والدعاء له في ذكرى وفاته.

وفي سياق متصل، تعتزم مؤسسة الشيخ الطبلاوي الخيرية إحياء هذه الذكرى لأول مرة من داخل مسجده الجديد الكائن بمدينة الشيخ زايد على طريق دهشور، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية إقامة أمسية دينية كبرى يحضرها الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إلى جانب لفيف من أعضاء نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم ونخبة من كبار القراء الإذاعيين.

كما يتوقع أن يشارك في هذه الأمسية جمع غفير من محبي الشيخ الراحل من داخل مصر وخارجها، تقديراً لمسيرته القرآنية الحافلة التي امتدت لعقود طويلة وأثرت المكتبة الإذاعية بتلاواته المتميزة.