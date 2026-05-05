هشام شكري: 2 مليار دولار حصيلة تصدير العقار.. ونمو متوقع حتى 20%

قال المهندس هشام شكري، رئيس مجلس تصدير العقار، إن مصر حققت حصيلة من تصدير العقار بنحو 2 مليار دولار في 2024/2025 ومن المتوقع زيادة تلك الحصيلة بنسبة تتراوح بين 10 و20% في 2025/2026.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر عقاري أن الاستدامة ستقلل أعباء مصاريف الصيانة لأي مشروع وبالتالي تنعكس على التكاليف السنوية، وهو أمر يضعه المستثمر الأجنبي في اعتباره قبل الاستثمار بمصر.

الوصول للعميل في الخارج عبر الذكاء الاصطناعي

ولفت شكري، إلى أن قضية الوصول للعميل في الخارج عبر الذكاء الاصطناعي، فالمعارض أصبحت وسيلة تصدير تقليدية، ولابد أن يكون تسويق الوحدة مصحوب بدراسة كاملة عن العائد من الاستثمار، لسهولة المقارنة بين مصر والدول الأخرى، منوهًأ بأن الأوضاع في المنطقة تخلق فرصة بمصر للتصدير العقاري، وبالتالي مرشحة كسوق بديلة في ظل ما تتمتع به من عوامل الأمن والأمان.