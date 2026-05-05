قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معايا تصريح يا فندم.. الاعتداء على مراسلة «حلوة بلادي» على الهواء بفيصل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد صديق: العقار المصري جاذب للاستثمار ومساهمته قد تصل إلى 50% من الناتج المحلي

خالد صديق
خالد صديق
آية الجارحي

أكد المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن ما يشهده القطاع العقاري في مصر من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة جعله مصدر إلهام حقيقي، ليس فقط للمطورين المحليين، بل للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح صديق، في مؤتمر عقاري عقد اليوم، أن هذا الإلهام بدأ من الداخل، حيث اتجه العديد من المستثمرين العاملين في قطاعات أخرى إلى الاستثمار في المجال العقاري، مدفوعين بما حققه السوق المصري من نجاحات متتالية، وهو ما ساهم في زيادة عدد المطورين العقاريين وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل القطاع.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عززت من جاذبية السوق المصري، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، والتي أصبحت عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة.

القطاع العقاري ركيزة أساسية 

وأضاف صديق، أن القطاع العقاري بات أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تلعب دورًا محوريًا في تهيئة مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة مناسبة ومحفزة للمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، لافتا إلي أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على ما تحقق من نجاحات.

مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي

وشدد، على أهمية وضع مستهدفات واضحة لزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُقدر حاليًا بنحو 20%، مؤكدًا أن هذه النسبة يمكن مضاعفتها لتصل إلى 50% في ظل توافر المقومات اللازمة، من أراضٍ ومواد بناء وكوادر بشرية.

ونوه صديق، بوجود توجه للتعاون مع المطورين العقاريين لبحث التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تذليلها، من خلال إعداد تشريعات وتيسيرات جديدة تدعم النمو وتزيد من معدلات الاستثمار.

نتائج ملموسة بالأرقام

واختتم، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على عرض نتائج ملموسة بالأرقام لحجم الإنجازات التي تحققت في القطاع العقاري، مع استمرار العمل المشترك بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مكانة مصر كواحدة من أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.

صندوق التنمية الحضرية القطاع العقاري الاستثمار المطورين العقاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

رابط الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1460 وظيفة معلم مساعد مواد شرعية بالأزهر

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه

خالد صديق

خالد صديق: العقار المصري جاذب للاستثمار ومساهمته قد تصل إلى 50% من الناتج المحلي

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد