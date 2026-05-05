قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر للطيران توقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة مطارات شينجيانغ لإنشاء ممر لوجستي جوي.. صور
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد عباس: العاصمة الجديدة أصبحت واقعًا جاذبًا للاستثمارات والتعليم الدولي

خالد عباس
خالد عباس
آية الجارحي

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الجديدة لم تعد مجرد مشروع قيد التنفيذ، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يعكس نجاح الدولة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتعليم والخدمات.

استقطاب مؤسسات تعليمية كبرى

وأشار عباس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية خلال مؤتمر عقاري عقد اليوم ، إلى أن تزايد معدلات الإشغال والسكن داخل العاصمة يعكس حجم التطور الذي شهدته المدينة خلال السنوات الماضية.

ونوه بأن نجاح العاصمة في استقطاب مؤسسات تعليمية كبرى، مثل جامعة الشارقة، يؤكد قدرتها على جذب كيانات إقليمية ودولية للعمل داخل السوق المصري.

تحديات وفرصًا للقطاع العقاري

وأوضح، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة في المنطقة تمثل في الوقت نفسه تحديات وفرصًا للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التوترات الإقليمية دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية لجذب استثمارات أجنبية كانت موجهة لأسواق أخرى.

جاذبية السوق العقاري المصري

وأضاف عباس، أن ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني يعزز جاذبية السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الطلب الكبير على العقارات الناتج عن الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمنح السوق المصري خصوصية تختلف عن غيره من الأسواق.

وشدد رئيس شركة العاصمة الإدارية، على أن الزيادة السكانية رغم كونها تحديًا، تمثل في الوقت نفسه محركا رئيسيا للطلب العقاري، لافتًا أن الثقافة العقارية لدى المصريين تجعل العقار أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار.

وأكد عباس، ضرورة الحفاظ على استدامة الطلب العقاري من خلال وضع آليات تدعم قدرة المشترين وتضمن استمرار جاذبية السوق، مشددًا على أهمية خروج المؤتمرات والفعاليات العقارية بتوصيات عملية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستغلال الفرص الحالية.

واختتم، أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم البناء على عناصر الاستقرار الحالية وتطوير آليات السوق بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

العاصمة الإدارية السوق العقاري القطاع العقاري العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

الدولار بكام الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

المونوريل

هدية للمصريين| موعد تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. تفاصيل

عيد الأضحى2026

موعد عيد الأضحى 2026 ووقفة عرفات فلكياً

بالصور

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد