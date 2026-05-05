خالد عباس: العاصمة الجديدة أصبحت واقعًا جاذبًا للاستثمارات والتعليم الدولي

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن العاصمة الجديدة لم تعد مجرد مشروع قيد التنفيذ، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يعكس نجاح الدولة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والتعليم والخدمات.

استقطاب مؤسسات تعليمية كبرى

وأشار عباس في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية خلال مؤتمر عقاري عقد اليوم ، إلى أن تزايد معدلات الإشغال والسكن داخل العاصمة يعكس حجم التطور الذي شهدته المدينة خلال السنوات الماضية.

ونوه بأن نجاح العاصمة في استقطاب مؤسسات تعليمية كبرى، مثل جامعة الشارقة، يؤكد قدرتها على جذب كيانات إقليمية ودولية للعمل داخل السوق المصري.

تحديات وفرصًا للقطاع العقاري

وأوضح، أن الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة في المنطقة تمثل في الوقت نفسه تحديات وفرصًا للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التوترات الإقليمية دفعت العديد من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر استقرارًا، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية لجذب استثمارات أجنبية كانت موجهة لأسواق أخرى.

جاذبية السوق العقاري المصري

وأضاف عباس، أن ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني يعزز جاذبية السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الطلب الكبير على العقارات الناتج عن الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمنح السوق المصري خصوصية تختلف عن غيره من الأسواق.

وشدد رئيس شركة العاصمة الإدارية، على أن الزيادة السكانية رغم كونها تحديًا، تمثل في الوقت نفسه محركا رئيسيا للطلب العقاري، لافتًا أن الثقافة العقارية لدى المصريين تجعل العقار أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار.

وأكد عباس، ضرورة الحفاظ على استدامة الطلب العقاري من خلال وضع آليات تدعم قدرة المشترين وتضمن استمرار جاذبية السوق، مشددًا على أهمية خروج المؤتمرات والفعاليات العقارية بتوصيات عملية تسهم في تعزيز تنافسية القطاع واستغلال الفرص الحالية.

واختتم، أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة خلال المرحلة المقبلة، إذا ما تم البناء على عناصر الاستقرار الحالية وتطوير آليات السوق بما يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.