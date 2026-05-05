قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
صرخة طفلة تسقط حلاق جهينة.. 15 عامًا سجنًا مشددًا عقابًا على جريمة داخل صالون بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يطلق دبلوم الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أطلق معهد التخطيط القومي دبلوم "الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية"، بهدف تعزيز نهج السياسات القائمة على الأدلة، وبمشاركة عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بمصر وبعض الدول العربية  على مدار ثلاثين يومًا تدريبيًا.

يأتي ذلك تأكيدًا على التوجه نحو دعم تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بمختلف المؤسسات، وتعزيز مهاراتها في مجالات التحليل وصنع السياسات المبنية على المعرفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم عملية اتخاذ القرار.

ويستهدف الدبلوم التعريف بملامح وأدوات مراكز فكر المستقبل، من خلال تنمية قدرات المشاركين في جمع بيانات الدراسات المستقبلية، وإكسابهم أسس إعدادها وآليات تحليلها، إلى جانب تدريبهم على تطبيق أدوات التحليل الإحصائي، وتصميم وتحليل استمارات الاستبيان، والتطبيق العملي على إعداد استمارات استطلاع الرأي وتحليل نتائجها وقراءتها قراءة كمية وكيفية دقيقة، بما يُسهم في تمكين المشاركين من إعداد أوراق سياسات قائمة على الأدلة، وإنتاج أوراق بحثية متخصصة في مجال الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية وفق منهجيات علمية رصينة.

وتناول الدبلوم أبرز التحديات الكبرى Mega Trend وانعكاساتها على علم السياسة وخطط التنمية كما تم دراسة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني وانعكاسات التكنولوجيات الحديثة على وحدتي التحليل الرئيسيتين في حقل العلوم السياسية "الدولة والنظام الدولي"، إلى جانب استعراض أدوات تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتوظيفها في دراسة الظواهر السياسية.

واستعرضت عددًا من أساليب الدراسات المستقبلية والاستشراف كأسلوب بناء السيناريوهات وتطبيقاتها، وأسلوب التنبؤ العكسي، وأسلوب تحليل الشبكات وأسلوب دلفي وأسلوب التحليل الطبقي السببي بما يُعزز وعي المشاركين بمفهوم الدراسات المستقبلية وتطورها في السياقين الدولي والعربي، ويعمّق قدراتهم في التحليل السياسي وبناء السيناريوهات.

الجدير بالذكر أن الدبلوم خضع للإشراف العلمي للأستاذة الدكتورة هبة جمال الدين، رئيس قسم الدراسات المستقبلية بالمعهد. وقد شاركت في تنفيذه مع نخبة من الأساتذة والباحثين من مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، في إطار الحرص على تقديم محتوى علمي وتطبيقي رفيع المستوى يعكس الخبرات الأكاديمية والتطبيقية التي يتمتع بها المركز، متضمنًا ندوات حرة من قبل متخصصين في مجال الدراسات المستقبلية عكست خبرات دولية متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات المستقبلية لم تعد رفاهية للباحث والمحلل السياسي وإنما أضحت أحد الركائز الأساسية في التأهيل لسوق العمل والتحليل السياسي والصحفي فما نعيشه اليوم من مخططات هي سيناريوهات مستقبلية تم رسمها في الماضي.

معهد التخطيط القومي الدراسات المستقبلية العاملين بالجهاز الإداري للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

الأوبرا تستعد لـ شهرزاد كورساكوف وبوليرو رافيل

الأوبرا تستعد لـ شهرزاد كورساكوف وبوليرو رافيل بالرقص الحديث

هاني شاكر

فرج عامر يودع هاني شاكر: إرث فني خالد وأعماله باقية في وجدان جمهوره

برشامة

إيرادات السينما المصرية.. برشامة يتصدر وإشعار بالموت يحصد 453 جنيها

بالصور

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد