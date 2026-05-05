الأردن يوقع اتفاقية مع النرويج لتطوير كرة القدم النسوية

أبرم الاتحاد الأردني لكرة القدم اتفاقية تعاون مع نظيره النرويجي، بحضور الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، وليز كلافينيس رئيسة الاتحاد النرويجي، بهدف دعم وتطوير كرة القدم النسوية في الأردن.

وتأتي الاتفاقية ضمن مشروع "Empower Her"، الذي يستهدف بناء القدرات وتطوير الكفاءات النسوية في اللعبة، من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتأهيل وتدريب المدربات والقيادات، خاصة في المناطق الأقل حظًا.

ويشمل المشروع تنظيم ورش عمل متخصصة في الجوانب الفنية والإدارية، إلى جانب إقامة مهرجانات كروية للفتيات، بما يعزز بيئة آمنة داعمة لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي وزيادة الثقة بالنفس لدى المشاركات.

وكان الأمير علي بن الحسين قد شارك في اجتماعات كونجرس الاتحاد الآسيوي الـ36 وكونجرس "فيفا" الـ76 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث تسلم درعا تكريميًا بمناسبة تأهل منتخب الأردن إلى كأس العالم 2026.