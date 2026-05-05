قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تطور الموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

اللقاء
اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات مؤتمر نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والذي عُقد اليوم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، تحت عنوان “مصر: بوابة التجارة العالمية - ربط القارات من خلال الابتكار”، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية وشركات النقل والخدمات اللوجستية.

وجاءت مشاركة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "Current Challenges of Logistics Sector" (تحديات قطاع الخدمات اللوجستية)، والتي أدارها مروان الشاذلي، نائب رئيس قطاع التسويق والتعاقدات بشركة بان مارين (Pan Marine).

 وشارك في الندوة كل من أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واللواء بحري د. رفيق جلال، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، حيث ناقشت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية وسبل رفع كفاءته في ظل المتغيرات العالمية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعيد تقديم نفسها كمركز صناعي ولوجستي متكامل، مستفيدةً من التحولات العالمية في سلاسل الإمداد. 

وأوضح أن الهيئة نجحت، رغم التحديات، في جذب استثمارات بلغت نحو 16 مليار دولار خلال 3 سنوات و9 أشهر. 

كما سجلت الهيئة هذا العام المالي رقمًا قياسيًا جديدًا بإجمالي 7.1 مليار دولار استثمارات حتى الآن، منها 1.8 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين فقط. وعلى مستوى التشغيل.

 وأشار إلى ارتفاع حجم التداول في ميناء شرق بورسعيد من 2.4 مليون حاوية في عام 2024 إلى 5.6 مليون حاوية في عام 2026، مستحوذًا على نحو 70% من تجارة الترانزيت في مصر، فيما تطور ميناء العريش من شبه توقف إلى تداول يتراوح بين 4.5 إلى 5 ملايين طن سنويًا، إلى جانب المشروع القومي لتطوير ميناء السخنة وربطه بممرات لوجستية تمتد من السخنة إلى الإسكندرية.

وأضاف وليد جمال الدين أن هذا النمو يتواكب مع استراتيجية واضحة لتوطين الصناعة، حيث تستهدف الهيئة قطاعات مثل الطاقة المتجددة (الألواح والخلايا الشمسية)، والصناعات الدوائية، والمعادن (خاصة الألومنيوم)، والكيماويات (الأسمدة الفوسفاتية)، إلى جانب صناعات البطاريات والسيارات الكهربائية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والنسيجية. 

وأكد أن المنطقة توفر مزايا تنافسية قوية تشمل انخفاض تكلفة العمالة، وتوافر الطاقة بأسعار مناسبة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي القريب من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والبنية التحتية المتطورة.

كما أشار إلى نجاح تقديم خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توقعات بإغلاق العام الحالي بأعلى إيرادات وفائض في تاريخ الهيئة، ونمو يتجاوز 30%، مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة خلال النصف الثاني من العام، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمحور استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.

الجدير بالذكر أن إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الموانئ التابعة للهيئة بلغ نحو 1.675 مليار دولار، منها 1.516 مليار دولار تعاقدات فعلية تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى أبريل 2026، بإجمالي 14 مشروعًا.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

جامعة بني سويف

تزامنًا مع انتهاء الدراسة... تربية بني سويف تنظم ندوة حول كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية

اللقاء

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تطور الموانئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد

وزير الثقافة خلال جولة بالمكتبة

وزيرة الثقافة : دعم الحرف اليدوية وتوثيق التراث أولوية

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد