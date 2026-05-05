الإشراف العام
توك شو

حقيقة رفع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

البهى عمرو

 مع ارتفاع درجات حرارة الجو واقتراب فصل الصيف، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أسعار الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها أجهزة التكييف، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق.

 وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت الأنباء حول ارتفاع أسعار هذه الأجهزة، مدفوعة بزيادة الطلب وتغيرات السوق، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المستهلكين حول أسباب هذه الزيادات وتوقيتها، ومدى استمرارها خلال الفترة المقبلة.

أكد المهندس جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الاندفاع على الشراء خلال الأزمات يربك السوق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة اختلال العرض والطلب.

وأوضح سدرة، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة على قناة ON، أن بعض الشركات تلجأ لزيادة الأسعار بنسب قد تتجاوز 10% مع زيادة الطلب المفاجئ، وهو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار.

وانتقد استمرار ظاهرة "الأوفر برايس"، مؤكدًا أنها غير مبررة وتعكس ضعف الانضباط في السوق، رغم وجود صناعة محلية قوية في مجال الأجهزة الكهربائية.

 

سلوك المستهلك يلعب دورًا أساسيًا


ودعا المستهلكين إلى ترشيد الشراء وعدم الاندفاع وقت الأزمات، مشيرًا إلى أن سلوك المستهلك يلعب دورًا أساسيًا في استقرار الأسعار.

كما أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أجهزة التكييف بنسبة 18% مع بداية فصل الصيف، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأحداث الجيوسياسية في نهاية شهر فبراير أدت إلى ارتفاع مستلزمات ومواد الإنتاج، إلى جانب زيادة تكلفة التأمين البحري، وارتفاع أسعار الطاقة في مصر والمحروقات، فضلًا عن صعود أسعار النحاس والنولون البحري، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

وقال إن فرض رسوم إغراق على الصاج ساهم في زيادة تكلفة الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح من 5% إلى 7%، مضيفًا أنه في حال استمرار الحرب، فمن غير المتوقع انخفاض الأسعار، بل قد تكون معرضة لمزيد من الارتفاع.

وأضاف أشرف هلال أن ضغوط التكلفة تسببت في زيادة أسعار أجهزة التكييف في السوق المصرية قبل موسم الصيف، منبهًا المواطنين إلى ضرورة الحذر من السماسرة في مجال الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا أهمية الحصول على فاتورة إلكترونية عند شراء التكييف، لضمان حق المشتري والحصول على المنتج بالسعر الحقيقي.

