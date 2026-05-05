رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد يودع حجاج بيت الله الحرام في أجواء إيمانية

حرص جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، على توديع حجاج بيت الله الحرام من أبناء المركز، الفائزين بقرعة حج وزارة الداخلية، في مشهد مفعم بالمشاعر الإيمانية والدعوات الصادقة، وذلك في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الأجهزة التنفيذية بمشاركة المواطنين مناسباتهم الدينية الكبرى.

وجاءت مراسم التوديع وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية وأهالي الحجاج، حيث سادت أجواء من البهجة والروحانية، وارتفعت الدعوات بأن يكتب الله للحجاج القبول والتوفيق في أداء مناسكهم.

وخلال اللقاء، قدم رئيس المركز التهنئة للحجاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا، وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين، حاملين معهم نفحات هذه الرحلة المباركة.

وأكد المتولي حرص الدولة على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للحجاج، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة تمثل واحدة من أعظم التجارب الإيمانية التي ينتظرها المسلمون، لما تحمله من معانٍ سامية في التقرب إلى الله وتعزيز قيم الصبر والتسامح.

في السياق ذاته، وجّه الحضور الشكر للواء دكتور حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، على دعمها المتواصل لأبناء المحافظة، حيث تم توفير حافلة مخصصة لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة الدولي، بما يضمن راحتهم وتيسير إجراءات سفرهم، في خطوة لاقت استحسانًا واسعًا بين الأهالي.

وعبّر عدد من الحجاج وذويهم عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس روح التكافل والاهتمام التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.

كما حرص أهالي مركز الداخلة على مشاركة حجاج بيت الله الحرام لحظات وداعهم قبل أداء المناسك، حيث تمتزج مشاعر الفرح بالدعاء، وتعكس هذه اللحظات عمق الروابط الاجتماعية واهتمام الأجهزة التنفيذية بدعم المواطنين في مناسباتهم الدينية الهامة.

واختُتمت مراسم التوديع بالدعاء الجماعي للحجاج بأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال، وسط أجواء يغمرها الأمل والرجاء، لتبقى لحظات الوداع شاهدًا على تلاحم المجتمع ومشاركته لأبنائه واحدة من أعظم الرحلات الإيمانية.