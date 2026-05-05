المدمرة مايكل مورفي في قلب التصعيد.. واشنطن تواصل الضغط البحري على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة الصاروخية USS Michael Murphy (DDG-112) تواصل مهامها في إطار دعم ما وصفته بـ"جهود الحصار" المفروضة على إيران، في خطوة تعكس استمرار التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة.

وبحسب البيان، تعمل المدمرة ضمن انتشار بحري أوسع للقوات الأمريكية، يهدف إلى مراقبة التحركات البحرية وتعزيز الوجود العسكري في الممرات الحيوية، خاصة في مناطق مثل الخليج العربي وبحر العرب.

وتُعد "مايكل مورفي" من المدمرات المتطورة المزودة بأنظمة دفاع جوي وصاروخي، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في أي عمليات ردع أو مراقبة بحرية.

ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المستمرة بين واشنطن وطهران، على خلفية ملفات عدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات.

وتُشير تحركات من هذا النوع إلى سعي الولايات المتحدة للحفاظ على الضغط الاستراتيجي على إيران، بالتوازي مع المسارات الدبلوماسية المتعثرة.

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على هذا الإعلان، إلا أن طهران عادة ما تعتبر مثل هذه التحركات "استفزازية" وتؤكد على حقها في حماية سيادتها ومصالحها في المنطقة.