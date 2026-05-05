الأردن يبدأ حجب المواقع الإباحية عبر جميع شبكات الإنترنت لحماية المجتمع

بدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن تنفيذ إجراءات تقنية جديدة بالتعاون مع شركات مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات، تقضي بحجب الوصول إلى المواقع الإباحية عبر مختلف الشبكات الثابتة والخلوية.

وأكدت رئيسة مجلس مفوضي الهيئة، لارا الخطيب، في تصريحات إعلامية، أن القرار جاء ضمن خطة متكاملة تعتمد على حلول تقنية متقدمة، تشمل أنظمة فلترة ذكية تعمل على تصنيف وحجب عناوين المواقع والنطاقات الإلكترونية التي تحتوي على محتوى غير ملائم، بما يضمن تطبيق الحجب بشكل تلقائي وفعال.

وأوضحت “الخطيب” أن الإجراءات لا تقتصر على نوع معين من خدمات الإنترنت، بل تشمل جميع المستخدمين عبر الشبكات المختلفة، بما فيها خدمات الهاتف المحمول والإنترنت المنزلي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة يتم تحديثها بشكل دوري لمواكبة المواقع التي تظهر بشكل مستمر وتحاول تجاوز القيود التقنية.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب مختصين، استجابة لمطالب اجتماعية متزايدة بضرورة تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب على شبكة الإنترنت، إضافة إلى الحد من المخاطر السيبرانية المرتبطة ببعض هذه المواقع، والتي قد تتضمن برمجيات خبيثة أو محاولات اختراق للبيانات الشخصية.

ويرى خبراء في مجال الأمن الرقمي والتربية أن هذه الخطوة تسهم في تقليل التعرض للمحتوى الضار، وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية وانتشار الأجهزة الذكية بين مختلف الفئات العمرية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج أوسع يوازن بين حرية استخدام الإنترنت ومتطلبات الحماية المجتمعية والأمن الرقمي، في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها الفضاء الإلكتروني.