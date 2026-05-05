وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب

زعم وزير الحرب الأمريكي بيت هجيسيث أن هدف مشروع الحرية حماية السفن التجارية من العدوان الإيراني حيث تتم مضايقة السفن وإطلاق النار عليها وفرض رسوم عليها، ولهذا، فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن.

ووفق ذلك، فإيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تستخدم القوة لمساعدة الآخرين ولا نسعى للقتال لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي ومشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت وعلى العالم أن يتدخل، فإيران تضايق السفن المدنية وتهدد البحارة وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة.

وقال وزير الحرب الأمريكي: المياه الدولية ملكية لجميع الدول وليست ملكية لإيران لتجمع منها الإتاوات ومشروع الحرية متواصل والتجارة البحرية ستتدفق.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: حصارنا البحري على إيران صامد ويمكن أن نمرر سفنا عبر مضيق هرمز ونأمل أن تبرم إيران اتفاقا ووقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: من المؤكد حاليا أن وقف إطلاق النار مع إيران صامد وسنراقب الوضع عن كثب ومشروع الحرية منفصل عن العملية العسكرية ضد إيران وتوقعنا حدوث بعض الاضطراب في البداية، وترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار ولهذا، نحث إيران على توخي الحذر في الإجراءات التي تتخذها لضمان بقاء الأمور دون عتبة انتهاك وقف إطلاق النار.