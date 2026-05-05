الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الحرب الأمريكي: ترامب قد يأمر بعودة الحرب

زعم وزير الحرب الأمريكي بيت هجيسيث أن هدف مشروع الحرية حماية السفن التجارية من العدوان الإيراني حيث تتم مضايقة السفن وإطلاق النار  عليها وفرض رسوم عليها، ولهذا، فرضنا السيطرة على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن.

ووفق ذلك، فإيران لا تسيطر على مضيق هرمز، والولايات المتحدة تستخدم القوة لمساعدة الآخرين ولا نسعى للقتال لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع دول بريئة من عبور ممر مائي دولي ومشروع الحرية الذي أطلقناه في مضيق هرمز مؤقت وعلى العالم أن يتدخل، فإيران تضايق السفن المدنية وتهدد البحارة وتستغل نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة.

وقال وزير الحرب الأمريكي: المياه الدولية ملكية لجميع الدول وليست ملكية لإيران لتجمع منها الإتاوات ومشروع الحرية متواصل والتجارة البحرية ستتدفق.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: حصارنا البحري على إيران صامد ويمكن أن نمرر سفنا عبر مضيق هرمز ونأمل أن تبرم إيران اتفاقا ووقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: من المؤكد حاليا أن وقف إطلاق النار مع إيران صامد وسنراقب الوضع عن كثب ومشروع الحرية منفصل عن العملية العسكرية ضد إيران وتوقعنا حدوث بعض الاضطراب في البداية، وترامب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار ولهذا، نحث إيران على توخي الحذر في الإجراءات التي تتخذها لضمان بقاء الأمور دون عتبة انتهاك وقف إطلاق النار.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026

رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد يودع حجاج بيت الله الحرام في أجواء إيمانية

جنايات الإسكندرية تقضي بالمؤبد للمتتهم بحرق زوجته وشقيقتها بمينا البصل

تداول 13 ألف طن بضائع و735 شاحنة و168 سيارة.بموانئ البحر الأحمر

تداول 13 ألف طن بضائع و735 شاحنة و168 سيارة بموانئ البحر الأحمر

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

أمراض القولون لا تتوقف عند المعدة.. تحذير طبي من تأثيرها على الجسم بالكامل

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

