الرئيس اللبنانى: حان الوقت ليعود الجيش كجهة وحيدة مسؤولة عن الأمن بالجنوب

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أن التطورات التي تشهدها منطقة الجنوب تنعكس تداعياتها على لبنان بأسره، مشدداً على أن الوقت قد حان ليرتاح الجنوب وكافة المناطق اللبنانية، عبر عودة الجيش لتسلم مهامه كاملة كجهة وحيدة مسؤولة عن الأمن في الجنوب.

ودعا العماد عون، خلال استقباله اليوم وفداً من بلديات (مرجعيون، القليعة، برج الملوك، إبل السقي، دير ميماس، وكوكبا)، الجميع إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، محذراً من أن غياب هذا الدعم سيجعل "الخسارة شاملة" للجميع.

وأكد عون استمرار المساعي الهادفة إلى إنهاء حالة الحرب التي عانى منها اللبنانيون، وصولاً إلى سلام دائم لا مرحلي، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات بات الخيار الوحيد بعد استنفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب.

وشدد الرئيس عون على وقوفه إلى جانب أهالي الجنوب وصمودهم وتمسكهم بأرضهم، منوهاً بدعم البلدات الجنوبية للجيش والقوى الأمنية رغم الحملات التي تستهدفها.

كما جدد التأكيد أن محاولات إثارة الفتنة الطائفية والمذهبية لن تنجح، معتبراً أن السلم الأهلي خط أحمر، وقال: "الحقد لا يبني دولاً وأوطاناً، ولا خيار لدينا سوى العيش مع بعضنا البعض".