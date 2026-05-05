قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة بـ رام الله

أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي أم الشرايط في مدينة البيرة برام الله.

وفي وقت سابق، أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثّفت من اقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة الغربية منذ فجر اليوم، في إطار عمليات عسكرية واعتقالات متواصلة.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين، من بينهم طفلان وجريح من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال في عدة مناطق.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف الفلسطينيين، خاصة في المناطق المصنفة “ج”، في إطار تضييق متواصل على السكان.