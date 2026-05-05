على الرغم من التصعيد.. مطار دبي الرئيسي يعود إلى العمل بكامل طاقته

أكد الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، اليوم الثلاثاء أن مطار دبي الدولي قد عاد بالفعل إلى التشغيل الكامل بعد فتح المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن كان يعمل بنسبة 38% فقط من طاقته في ذروة الأزمة بسبب القيود المفروضة على مسارات الرحلات الجوية الإقليمية.

أكد غريفيث أيضاً أن جاذبية دبي كوجهة شتوية رائدة ستساهم في التعافي السريع، والذي سيعتمد في البداية على حركة المسافرين العابرين (الرحلات المتصلة).

ويتوقع الرئيس التنفيذي أن يكون الربع الثالث من العام نقطة تحول مع قفزة كبيرة في حركة الزوار وعودة النمو القوي، بعد أسابيع من الاضطرابات التي أثرت على جداول الرحلات الجوية وقدرتها الاستيعابية.

وأشار غريفيث أيضاً إلى أنه على الرغم من احتمال حدوث ضربة لأهداف عدد الركاب السنوية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون فقط في العام المقبل، فإن خطط التوسع طويلة الأجل لمطار آل مكتوم، وهو مطار آخر في دبي، مستمرة كما هو مخطط لها ودون تأخير.

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن نتائج الهجوم الإيراني الذي وقع الليلة الماضية، مشيرةً إلى إطلاق 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ كروز و4 طائرات مسيرة على أراضيها. ووفقاً لوزارة الدفاع الإماراتية، أسفرت عمليات الإطلاق عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة.

أكدت وزارة الدفاع أنها في حالة تأهب قصوى ومستعدة للتعامل مع أي تهديدات، والتعامل بحزم مع أي شيء يهدف إلى تقويض أمن البلاد، وضمان الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها ومواردها الوطنية.