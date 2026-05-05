سيناريوهات حسم الدوري الإنجليزي.. أرسنال الأقرب والسيتي ينتظر المعجزة

تعرضت آمال مانشستر سيتي في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لانتكاسة مفاجئة بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 أمام إيفرتون، في مواجهة درامية حتى اللحظات الأخيرة رغم تألق إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو في إنقاذ نقطة التعادل.

هذا التعثر منح أرسنال أفضلية واضحة في سباق الصدارة مع اقتراب الموسم من نهايته ليشتعل الصراع على اللقب في مراحله الحاسمة.

ترتيب الصدارة يشتعل

يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 76 نقطة مقابل 71 نقطة لمانشستر سيتي الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس قد تعيد الفارق نظريا لكنها لا تقلل من أفضلية الفريق اللندني حاليًا.

ويحتاج أرسنال إلى 8 نقاط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث المتبقية لحسم اللقب رسميًا، دون النظر إلى نتائج السيتي.

طريق مختلف للفريقين

يبدو جدول مباريات أرسنال أقل تعقي حيث يواجه فرقًا من أسفل ووسط الترتيب مثل وست هام يونايتد وبيرنلي، قبل ختام الموسم أمام كريستال بالاس.

في المقابل، ينتظر مانشستر سيتي جدول أكثر صعوبة بمواجهات قوية أمام برينتفورد وبورنموث إلى جانب مواجهة نارية أمام أستون فيلا، ما يزيد من تعقيد مهمته في الحفاظ على اللقب.

كل نقطة تصنع الفارق

يدخل سباق اللقب أكثر مراحله حساسية حيث لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط خاصة أن أي تعثر جديد من أرسنال قد يعيد الأمل لمانشستر سيتي بينما يحتاج الأخير إلى الفوز في جميع مبارياته مع انتظار هدية من منافسه.

قواعد حسم اللقب

في حال التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف كمعيار أول ثم عدد الأهداف المسجلة وبعدها نتائج المواجهات المباشرة، وفي حالة نادرة قد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

الصراع لا يزال مفتوحا لكن الأفضلية الآن تميل لصالح أرسنال، في انتظار الحسم خلال الجولات القليلة المتبقية.