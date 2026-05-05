قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنيه الجديد يظهر في الأسواق.. وخطة لطرح عملة الـ2 جنيه قريبًا
عبدالعاطي: استمرار التصعيد يهدد بجر المنطقة إلى حالة من الفوضى ستطال تداعياتها الأمن والاستقرار الدوليين
الحكومة: التوافق على قيد 20 شركة في البورصة
الشيخ خالد الجندي: أركان الإسلام ليست 5 فقط
على الرغم من التصعيد.. مطار دبي الرئيسي يعود إلى العمل بكامل طاقته
الأهلي يواجه إنبي في اختبار جديد بالدوري.. تاريخ ثقيل وقائمة قوية قبل الصدام المرتقب
تهديد مباشر لأمن الشعوب.. الأزهر يدين العدوان الإيراني على دولة الإمارات
إسبانيا تحذر من تداعيات عالمية لأزمة مضيق هرمز .. وتؤكد رفضها لأي تدخل عسكري
مصر تعلن رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية
قوات الاحتلال تقتحم حي أم الشرايط في مدينة البيرة بـ رام الله
أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات
مصر تتوج ببطولة أفريقيا للانزلاق بالقاهرة .. وختام مميز بحضور قيادات القارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات حسم الدوري الإنجليزي.. أرسنال الأقرب والسيتي ينتظر المعجزة

آرسنال
آرسنال
منتصر الرفاعي

تعرضت آمال مانشستر سيتي في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لانتكاسة مفاجئة بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3 أمام إيفرتون، في مواجهة درامية حتى اللحظات الأخيرة رغم تألق إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو في إنقاذ نقطة التعادل.

هذا التعثر منح أرسنال أفضلية واضحة في سباق الصدارة مع اقتراب الموسم من نهايته ليشتعل الصراع على اللقب في مراحله الحاسمة.

ترتيب الصدارة يشتعل

يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 76 نقطة مقابل 71 نقطة لمانشستر سيتي الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة أمام كريستال بالاس قد تعيد الفارق نظريا لكنها لا تقلل من أفضلية الفريق اللندني حاليًا.

ويحتاج أرسنال إلى 8 نقاط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث المتبقية لحسم اللقب رسميًا، دون النظر إلى نتائج السيتي.

طريق مختلف للفريقين

يبدو جدول مباريات أرسنال أقل تعقي حيث يواجه فرقًا من أسفل ووسط الترتيب مثل وست هام يونايتد وبيرنلي، قبل ختام الموسم أمام كريستال بالاس.

في المقابل، ينتظر مانشستر سيتي جدول أكثر صعوبة بمواجهات قوية أمام برينتفورد وبورنموث إلى جانب مواجهة نارية أمام أستون فيلا، ما يزيد من تعقيد مهمته في الحفاظ على اللقب.

كل نقطة تصنع الفارق

يدخل سباق اللقب أكثر مراحله حساسية حيث لم يعد هناك مجال لإهدار النقاط خاصة أن أي تعثر جديد من أرسنال قد يعيد الأمل لمانشستر سيتي بينما يحتاج الأخير إلى الفوز في جميع مبارياته مع انتظار هدية من منافسه.

قواعد حسم اللقب

في حال التساوي في النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف كمعيار أول ثم عدد الأهداف المسجلة وبعدها نتائج المواجهات المباشرة، وفي حالة نادرة قد يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

الصراع لا يزال مفتوحا لكن الأفضلية الآن تميل لصالح أرسنال، في انتظار الحسم خلال الجولات القليلة المتبقية.

آرسنال مانشستر سيتي الدوري الانجليزي آرسنال ومانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

اللحوم

قبل عيد الأضحي.. مفاجأة فى أسعار اللحوم والأضاحى بالأسواق

دعاء الصباح

دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يكشف عن أعمال تعادل فريضة الحج في الثواب

أذكار المساء

أذكار المساء بعد صلاة العصر.. ردّد أدعية النبي تبدل همك فرجا

أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها

أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها.. الإفتاء توضح

بالصور

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة
لهذه الأسباب.. طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

من دون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لأطفالك

بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك
بدون مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب لاطفالك

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد