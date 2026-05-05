قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
حالات الجمع بين معاشين .. شوف انت منهم ولا لأ
الأمم المتحدة تعتزم دمج أنظمة الطاقة الشمسية بفنادق ومتاحف مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمم المتحدة تعتزم دمج أنظمة الطاقة الشمسية بفنادق ومتاحف مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية.

تطبيق الحلول المستدامة بالمتاحف

وتناول اللقاء العديد من المناقشات في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون للتوسع في تطبيق الحلول المستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل المتحف المصري الكبير.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن ترحيبه باستمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيرًا إلى أهمية الشراكة الممتدة في دعم جهود الحفاظ على الآثار والتراث الحضاري المصري.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة تدعم السياحة المستدامة وتسهم في تحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية في مصر، مؤكداً على أن رفع الوعي المجتمعي يُعد عنصرًا أساسيًا في حماية مواقع التراث الثقافي، إلى جانب الأصول الطبيعية، مشدداً على ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع اعتبارات الحفاظ على الآثار والبيئة لضمان استدامة جاذبية هذه المقومات وجاذبيتها مستقبلًا.

ومن جانبها، استعرضت نوجوتشي المحاور الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومن بينها دعم حلول الطاقة المتجددة، بما في ذلك دمج أنظمة الطاقة الشمسية في قطاع السياحة، سواء في المنشآت الفندقية أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من شرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة والجيزة.

كما أكدت على أهمية تطوير آليات تحفيزية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مثل إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية في مصر ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في حماية الأصول الطبيعية والاستفادة من العوائد الاقتصادية للسياحة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون ودعم جهود مصر نحو التحول إلى ممارسات سياحية أكثر استدامة.

حضر اللقاء الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم ومدير فريق التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ والسيدة فاطمة ياسين، مديرة الاعلام والاتصال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ والسيدة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
 

UNDP الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وزير السياحة والآثار مصر السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر للعدوان الإيراني رسالة ردع وقرار بحماية التوازن الإقليمي

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر: موقف مصر من الاعتداء على الإمارات إعلان ردع عربي حاسم

اللواء الدكتور رضا فرحات

فرحات: العدوان الإيراني على الإمارات تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد