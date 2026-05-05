مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، مركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة ورافقه الدكتور أحمد كجوك وزير المالية.

واستمع مدبولي لشرح حول المركز الذي يهدف لتيسيرات تنفذ على أرض الواقع، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإطلاق خدمات «الموبايل أبلكيشن»، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على الملتزمين.

كما أنه سيكون هناك «بروفايل» لكل ممول؛ لاستيفاء المعلومات والمستندات من قواعد بيانات «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» وتوفر خدمات إضافية مميزة أون لاين.