الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

شريف باشا: موازنة الصحة 2026/2027 ترتكز على كفاءة الإنفاق وتطوير الخدمات المتخصصة

النائب الدكتور شريف باشا
أكد النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن موازنة الصحة ٢٠٢٦/٢٠٢٧ تستهدف جودة الخدمة ودعم الكوادر الطبية، مشددًا على أن الحوكمة وقياس الأثر" معيارنا الأساسي لاعتماد الموازنات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 للقطاع الصحي، بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

مكافحة الإدمان وتعويضات المهن الطبية

وأوضح "باشا" أن الاجتماع يشمل موازنات 10 جهات حيوية، منها ديوان عام الوزارة، وهيئات التأمين الصحي والإسعاف والمستشفيات التعليمية، بالإضافة إلى صناديق الطوارئ الطبية ومكافحة الإدمان وتعويضات المهن الطبية.

وشدد رئيس لجنة الصحة على أن الأولوية القصوى في الموازنة الجديدة هي تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية الصحية ودعم الكوادر الطبية. وأشار إلى ضرورة التوسع في الخدمات النوعية مثل الصحة النفسية وعلاج الإدمان والاستجابة للطوارئ، مؤكدًا أن مناقشة الموازنات لا تقتصر على الأرقام المالية فقط، بل تمتد لتقييم السياسات الصحية المتبعة وقياس أثرها المباشر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور شريف باشا أن اللجنة تضع "الحوكمة والرقابة" كمعيار أساسي لضمان عدم الازدواجية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لكل هيئة، موجهًا دعوة لممثلي الجهات المعنية بضرورة تقديم مؤشرات أداء دقيقة توضح أوجه الإنفاق مقارنة بالعام المالي المنصرف 2025/2026.

كما شدد على أهمية بيان البنود التي تتطلب دعماً إضافياً وتقديم المبررات الموضوعية التي تضمن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في كافة محافظات الجمهورية.
ولفت "باشا" إلى أن هدف البرلمان والحكومة هو الوصول إلى منظومة صحية متكاملة، آمنة، ولائقة بكل مواطن، مشيداً بالتعاون البناء بين لجنة الصحة ووزارة الصحة والسكان للوصول إلى توصيات عملية تدعم اتخاذ القرار الرشيد.

وأكد أن اللجنة ستواصل نقاشاتها المستفيضة مع كافة القطاعات لضمان توجيه كل "مليم" في الموازنة نحو مكانه الصحيح، بما يلبي تطلعات الشعب المصري في رعاية طبية شاملة وعالية الجودة.

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

