أخبار العالم

تصاعد التوتر في مضيق هرمز.. عودة "حرب الناقلات" تهدد أمن الطاقة العالمي | تقرير

علي صالح

تجددت "حرب الناقلات" في المياه الاقليمية الايرانية مع تكثيف التحركات العسكرية في محيط مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا. 

وتثير التطورات مخاوف دولية متزايدة من احتمال تعطل إمدادات الطاقة وتهديد أمن الملاحة، في وقت تتزايد فيه مؤشرات التصعيد بين طهران وخصومها الإقليميين والدوليين.

وتشير التطورات الأخيرة في منطقة الخليج إلى عودة ملامح ما يُعرف بـ"حرب الناقلات"، وهو المصطلح الذي ارتبط تاريخيًا بمرحلة الثمانينيات خلال الحرب العراقية–الإيرانية، حين استهدفت الأطراف المتحاربة ناقلات النفط في الخليج العربي بهدف الضغط الاقتصادي وتعطيل صادرات الطاقة. 

وتعود هذه الاستراتيجية إلى الواجهة، مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا.

طهران قادرة على تعطيل حركة الملاحة

وتعتمد إيران في تحركاتها الحالية على مزيج من الأدوات العسكرية والتكتيكات غير التقليدية، تشمل استخدام الزوارق السريعة، والطائرات المسيّرة، وعمليات الاحتجاز المؤقت لناقلات النفط. 

تلك الأساليب لا تهدف فقط إلى إحداث تأثير مباشر، بل تحمل رسائل سياسية واضحة، مفادها أن طهران قادرة على تعطيل حركة الملاحة إذا تعرضت لضغوط اقتصادية أو عسكرية متزايدة.

استدعاء تكتيكات "حرب الناقلات"

ويمثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، نقطة حساسة في معادلة الأمن الدولي. لذا فإن أي اضطراب فيه ينعكس فورًا على أسعار الطاقة والأسواق العالمية.  كما أن استدعاء تكتيكات "حرب الناقلات" يثير قلقًا متزايدًا لدى القوى الكبرى، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار هذا الممر الحيوي.

في المقابل، عززت الولايات المتحدة وحلفاؤها وجودهم العسكري في المنطقة، من خلال نشر قطع بحرية إضافية وتكثيف الدوريات، بهدف ردع أي تهديد محتمل وضمان حرية الملاحة. كما تسعى بعض الدول إلى تشكيل تحالفات بحرية مشتركة لحماية السفن التجارية، في خطوة تعكس إدراكًا متزايدًا لحجم المخاطر.

استراتيجية حافة الهاوية

ويرى محللون أن إيران لا تسعى بالضرورة إلى مواجهة شاملة، بل تستخدم هذه التكتيكات كوسيلة ضغط محسوبة، ضمن ما يُعرف بـ"استراتيجية حافة الهاوية"، حيث يتم التصعيد دون الوصول إلى حرب مفتوحة. 

ويمنح النهج طهران قدرة على المناورة السياسية، خاصة في ظل التوترات المتعلقة ببرنامجها النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

مع ذلك، فإن استمرار هذه المواجهات المحدودة يحمل مخاطر الانزلاق إلى تصعيد أوسع، خاصة في ظل وجود قوى متعددة في منطقة ضيقة وحساسة. 

وتعكس عودة "حرب الناقلات" تحوّلًا في طبيعة الصراع، حيث لم تعد المواجهات التقليدية هي السائدة، بل برزت أساليب تعتمد على الضغط غير المباشر والتأثير الاقتصادي. 

وبينما تحاول الأطراف المختلفة تجنب الانفجار الكبير، يبقى مضيق هرمز نقطة توتر مفتوحة، قابلة للاشتعال في أي لحظة.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

كيف يعمل نظام الكيتو؟

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

