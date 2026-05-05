محافظ دمياط يسلم كرسيا كهربائيا متحركا لحالة من ذوي الهمم



سلم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، كرسى كهربائي متحرك لحالة من ذوى الهمم ، وذلك تلبيةً لمطلبه ، حيث تم توفيره من خلال بنك الطعام الدمياطي و بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط ،والأستاذ طارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي، و الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف، و الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس و ممثل بنك الطعام الدمياطي .





و أكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تلبية مطلب الحالة لمساعدته فى ممارسة حياته والتحرك بسهولة، تيسيرًا عليه، كما توجه " حسام الدين فوزى" بالشكر الى بنك الطعام الدمياطي على هذه المشاركة التى تعكس الاهتمام بخدمة المجتمع وتنميته ، و دعم أبناء المحافظة.

كما أكد على استكمال الجهود المبذولة بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي و المؤسسات الأهلية والتنموية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

