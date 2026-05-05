ضبط شخص تعدى على أخر بصاعق كهربائى بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى عليه وأهليته بالضرب بإستخدام "صاعق كهربائى" محدثاً إصابته بالغربية.

بالفحص وسؤال الشاكى الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة قطور) أقر بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه لخلافات عائلية بينهما وقضايا منظورة متداولة بينهما أمام القضاء.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، ونفى إستخدام "صاعق كهربائى" وإتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب ، وبسؤال الشاكى أقر بدعائه الكاذب ، وعلل قيامه بذلك للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.