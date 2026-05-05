القصة الكاملة لتغريم محمد رمضان بتهمة سب وقذف عمرو أديب

في تطور جديد للصراع القضائي بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه، بعد إدانته في القضية المقامة ضده بتهمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات وجهتها نيابة الشؤون الاقتصادية بالقاهرة لرمضان، تضمنت الإساءة إلى عمرو أديب ونشر محتوى اعتبرته النيابة مسيئًا عبر حساباته الإلكترونية، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث عبارات محل الاتهام.

حيث نسبت النيابة إلى الفنان إدارة حساب إلكترونى قام من خلاله بنشر المحتوى محل الاتهام