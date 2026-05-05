1000 جنيه شهريا.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره باشتراك مدفوع لمشاهدة لقطات حصرية

أطلق الفنان محمد رمضان اشتراكًا شهريًا عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، يتيح لجمهوره متابعة محتوى حصري مقابل 1000 جنيه شهريًا.

وشارك محمد رمضان خلال الساعات الماضية عددًا من اللقطات الخاصة عبر الاشتراك المدفوع، من بينها صورة له أثناء نومه داخل الطائرة، إلى جانب صور ومقاطع أخرى لم ينشرها عبر حسابه الرسمي المتاح للجميع.

وأثار الأمر تفاعلًا واسعًا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن قيمة الاشتراك الشهري، وسط حالة من الجدل بين مؤيد لفكرة المحتوى الحصري ومعترض على سعر الاشتراك

كشف الفنان محمد رمضان عن استعداده لتقديم عمل درامي جديد يُعرض خلال موسم رمضان 2027، بعد ابتعاده عن المنافسة الرمضانية لمدة استمرت 3 سنوات.

قال محمد رمضان في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام إنه يستعد لعمل درامي جديد سيُعرض على قنوات MBC موجّهًا رسالة لجمهوره دعاهم فيها لانتظاره خلال موسم رمضان 2027.

وأضاف رمضان أن المسلسل من تأليف أحمد مراد، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار التحضيرات واختيار فريق العمل.

أخر أعمال محمد رمضان

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان في الدراما مسلسل جعفر العمدة، تأليف وإخراج محمد سامي بطولة: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، حسني شتا، عصام السقا، وأحمد فهيم، المسلسل من تأليف محمد سامي، بالمشاركة مع مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.