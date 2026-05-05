ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك صدم شخصا بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه والاصطدام بخالها وإحداث إصابته بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتارخ 2 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه من (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بأنه حال سير والده بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدم به قائد مركبة "توك توك" تسير عكس الاتجاه محدثاً إصابته بجروح وكسور وسحجات متفرقة ، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

خأمكن ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.