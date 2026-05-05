مسئول سابق في البنتاجون: استمرار عمليات إيران ضد السفن ينذر بضربات قاسية على بنيتها التحتية

علق برنت سادلر، المسؤول السابق في البنتاجون، على نقل صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب قد يأذن برد عسكري ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مسار التصعيد بين طهران وواشنطن سيعتمد بدرجة كبيرة على سلوك إيران في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز مؤخرًا أسفرت عن إغراق ستة زوارق.

وأضاف أنه في حال استمرار هذه الهجمات أو توسعها، فمن المرجح أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات داخل إيران، قد تستهدف الموانئ والبنية التحتية، على غرار ما حدث في مارس الماضي قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.