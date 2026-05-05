الأزهر يدين عدوان إيران على دولة الإمارات

أدان الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، العدوان الإيراني غير المبرر الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا رفضه القاطع لكافة أشكال الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، كما أكد ضرورة احترام سيادة الدول.

وشدد الأزهر في بيان اليوم الثلاثاء على أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ومقدرات الدول هو من البغي المحرَّم شرعا، وتهديد مباشر لأمن الشعوب واستقرارها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

ودعا الأزهر إلى وقف هذه الهجمات فورًا، ووضع حد لترويع المدنيين، واحترام مبادئ حسن الجوار، والالتزام بوقف إطلاق النار، وإعلاء صوت الحكمة والعقل ولغة الحوار والتفاهم، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات بوصفها السبيل الوحيد لحل النزاعات، وتفويت الفرصة على أعداء الأمة.