رئيس النواب الأسترالي يعرب عن تقديره لدور مصر فى دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

أعرب رئيس مجلس النواب الأسترالي ميلتون ديك، خلال لقائه مع السفير هاني ناجي، سفير مصر لدى أستراليا، عن تقديره لما تضطلع به مصر من دور محوري فى دعم الامن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء اللقاء في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس النواب الاسترالي إلى القاهرة في يناير الماضي ، والتي تُعد الأولى لرئيس مجلس نواب أسترالي إلى مصر منذ إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين وتفعيل قنوات التواصل البرلماني، حيث أكد السفير المصرى أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي أفرزته الزيارة، بما يدفع نحو ترسيخ نمط أكثر انتظاما للتفاعل وتكثيف الزيارات المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها أداة مكملة للعمل الدبلوماسي، والتوسع في مجالات التنسيق والحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وترسيخ أطر التعاون المستدام.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس البرلمان الفيدرالي الأسترالي باللقاءات المثمرة التي أجراها مع عدد من كبار المسؤولين خلال زيارته إلى مصر، والتي شملت وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس مجلس الشيوخ، ونائب وزير الخارجية، إلى جانب عدد من البرلمانيين المصريين، معتبرًا أن الزيارة عكست عمق العلاقات الثنائية وما تنطوي عليه من فرص واعدة لمزيد من التعاون، ولاسيما على المستوى البرلماني.