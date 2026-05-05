مدبولي : نعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بالمزيد من التسهيلات الضريبية

افتتح، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه أحمد كجوك، وزير المالية، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة لتيسير الإجراءات على نحو يعزز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس".

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا، وجذبًا، تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نستهدف إنشاء عدد من المراكز الضريبية المميزة على مستوى الجمهورية؛ من أجل توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وسهولة للممولين، بهدف تعزيز جهود بناء نظام ضريبي عادل ومبسط ومحفز لمناخ الاستثمار؛ تحقيقًا للنمو والاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير المالية: إننا حريصون على تقديم خدمات متميزة بالمراكز الضريبية الجديدة لرفع مستوى الرضا لدى الممولين، مؤكدًا تعزيز التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وأوضح الوزير أننا نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية واكتساب ثقة مجتمع الأعمال بمزيد من التيسيرات الضريبية، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: "كل إجراء مبسط هيتعمل النهاردة سيترجم لمزيد من الثقة والشراكة بكرة.. سهلوا وبسطوا.. قد ما تقدروا".

وأضاف الوزير: نهتم بقياس ردود أفعال المجتمع الضريبي بشكل دوري، على نحو يضمن التطوير المستمر للخدمات الضريبية، موضحًا أننا مستعدون دائمًا لسماع أي أفكار للتطوير والابتكار، على نحو يسهم في توفير خدمات إضافية مميزة للممول.

فيما قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا نستهدف تقديم خدمات مميزة جدًا لشركائنا الدائمين والملتزمين من الممولين، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين للخدمات الضريبية المميزة في مدينتي: العلمين الجديدة والشيخ زايد، بما يسهم في دفع مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء.

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، أننا لدينا فرق عمل ذات كفاءة ومهارة عالية في تقديم الدعم الفني والتقني والتعامل المرن مع مجتمع الأعمال، ونتطلع إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا وتميزًا وتحفيزًا؛ لجذب ممولين جدد للإسهام الفعال في توسيع القاعدة الضريبية طواعية، مشيرًا إلى استحداث خدمة "موبايل أبلكيشن" لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، فضلًا عن "كول سنتر" لتقييم مستوى الأداء.

وفيما يتعلق بمركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، أشار إلى أنه يقدم العديد من الخدمات الضريبية التي تركز على عوامل السرعة والكفاءة وراحة الممولين دون انتظار منها: خدمة التسجيل الطوعي للممولين، وتعديل البيانات، وتجديد وبدل فاقد وبدل تالف للبطاقة الضريبية، وإصدار الشهادات والتسجيل المبسط، وخدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما فيها التسجيل، وتفعيل البورتال وإعادة إرسال الدعوات وتكويد السلع والخدمات وتسجيل نقاط البيع وطلب الزيارات.

كما يقدم المركز خدمات الدعم الفني لكل المنظومات الضريبية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات أخرى للدعم الفني بمنظومة الضرائب العقارية، بما فيها التسجيل والإقرارات والمدفوعات، وخدمات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية التسجيل والتقديم، والمدفوعات وغيرها.

