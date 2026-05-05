قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباريات الحسم بالدوري| أحمد موسى: التحكيم المصري بخير
أحمد موسى: مصر قدمت الدعم الدبلوماسي والعسكري لدول الخليج
من علامة الجزاء.. زيزو يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي في مرمى إنبي
وزير التموين يُصدر قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة وبعض الجهات التابعة
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير
الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار
9 قتلى في ضربة روسية على مدينة زابوريجيا الأوكرانية
مدبولي : نعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بالمزيد من التسهيلات الضريبية
صندوق النقد: التعامل مع تداعيات حرب إيران يستغرق من 3 إلى 4 أشهر
اختفاء فتاة إسرائيلية في ظروف غامضة باليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي : نعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال بالمزيد من التسهيلات الضريبية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

افتتح، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه أحمد كجوك، وزير المالية، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة لتيسير الإجراءات على نحو يعزز بيئة الاستثمار.

جاء ذلك بحضور  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إي فاينانس".

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المركز، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر استقرارًا، وجذبًا، تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نستهدف إنشاء عدد من المراكز الضريبية المميزة على مستوى الجمهورية؛ من أجل توفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وسهولة للممولين، بهدف تعزيز جهود بناء نظام ضريبي عادل ومبسط ومحفز لمناخ الاستثمار؛ تحقيقًا للنمو والاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، قال وزير المالية: إننا حريصون على تقديم خدمات متميزة بالمراكز الضريبية الجديدة لرفع مستوى الرضا لدى الممولين، مؤكدًا تعزيز التحول الرقمي بالمنظومة الضريبية وإطلاق الخدمات الإلكترونية لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.

وأوضح الوزير أننا نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية واكتساب ثقة مجتمع الأعمال بمزيد من التيسيرات الضريبية، موجهًا حديثه للعاملين بالضرائب: "كل إجراء مبسط هيتعمل النهاردة سيترجم لمزيد من الثقة والشراكة بكرة.. سهلوا وبسطوا.. قد ما تقدروا".

وأضاف الوزير: نهتم بقياس ردود أفعال المجتمع الضريبي بشكل دوري، على نحو يضمن التطوير المستمر للخدمات الضريبية، موضحًا أننا مستعدون دائمًا لسماع أي أفكار للتطوير والابتكار، على نحو يسهم في توفير خدمات إضافية مميزة للممول.

فيما قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إننا نستهدف تقديم خدمات مميزة جدًا لشركائنا الدائمين والملتزمين من الممولين، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزين جديدين للخدمات الضريبية المميزة في مدينتي: العلمين الجديدة والشيخ زايد، بما يسهم في دفع مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء.

وأكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة "إي تاكس"، أننا لدينا فرق عمل ذات كفاءة ومهارة عالية في تقديم الدعم الفني والتقني والتعامل المرن مع مجتمع الأعمال، ونتطلع إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا وتميزًا وتحفيزًا؛ لجذب ممولين جدد للإسهام الفعال في توسيع القاعدة الضريبية طواعية، مشيرًا إلى استحداث خدمة "موبايل أبلكيشن" لتقديم الخدمات الضريبية إلكترونيًا، فضلًا عن "كول سنتر" لتقييم مستوى الأداء.

وفيما يتعلق بمركز الخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة، أشار إلى أنه يقدم العديد من الخدمات الضريبية التي تركز على عوامل السرعة والكفاءة وراحة الممولين دون انتظار منها: خدمة التسجيل الطوعي للممولين، وتعديل البيانات، وتجديد وبدل فاقد وبدل تالف للبطاقة الضريبية، وإصدار الشهادات والتسجيل المبسط، وخدمات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بما فيها التسجيل، وتفعيل البورتال وإعادة إرسال الدعوات وتكويد السلع والخدمات وتسجيل نقاط البيع وطلب الزيارات.

كما يقدم المركز خدمات الدعم الفني لكل المنظومات الضريبية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات أخرى للدعم الفني بمنظومة الضرائب العقارية، بما فيها التسجيل والإقرارات والمدفوعات، وخدمات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية التسجيل والتقديم، والمدفوعات وغيرها.
 

مدبولي الخدمات الضريبية مركز الخدمات الضريبية رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

الباذنجان

ماذا يحدث للجسم عند تناول الباذنجان

البطيخ

الفرق بين البطيخ الأحمر والأصفر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | كارثة صغيرة في الحمام يحول بيتك لمصدر روائح كريهة.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

بالصور

ليس فقط للعظام.. كوب لبن يوميا قد يقلل خطر الإصابة بمرض خطير

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد