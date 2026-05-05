الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الصين تعرض على فورد تحويل سيارة رينجر إلى كهربائية بامتياز

عزة عاطف

أبدت مجموعة جيلي الصينية استعدادًا كاملًا لدعم شركة فورد الأمريكية في تحويل طراز “رينجر” الشهير إلى مركبة كهربائية بالكامل، وذلك عبر تقديم منصة كهربائية مشتركة تضمن تسريع عملية التحول وتقليل التكاليف الإجمالية. 

ويأتي هذا العرض في وقت حساس تواجه فيه فورد معضلةً حقيقيةً في السوق الأسترالي، حيث تتجاوز مبيعات رينجر التقليدية معايير كفاءة المركبات الجديدة، مما يضع الشركة تحت ضغط خطر فرض غرامات مالية باهظة. 

وتمثل هذه الشراكة المحتملة خيارًا استراتيجيًا ذكيًا يمنح فورد مخرجًا تقنيًا سريعًا للامتثال للقوانين البيئية الصارمة التي بدأت تضيق الخناق على المحركات المعتمدة على الديزل والبنزين في عام 2026.

أزمة الانبعاثات في أستراليا تضع "فورد" أمام خيارات صعبة ومكلفة

تعيش شركة فورد موقفًا معقدًا في القارة الأسترالية؛ فرغم تصدر رينجر قوائم المبيعات، إلا أن معظم المشترين لا يزالون يفضلون نسخ الوقود التقليدي التي ترفع من إجمالي انبعاثات الكربون الخاصة بالشركة. 

ومع دخول "معايير كفاءة المركبات الجديدة" حيز التنفيذ، أصبح طراز "رينجر الهجين" (PHEV) هو الوحيد الذي يقع ضمن الحدود المسموح بها، بينما تساهم بقية النسخ في تراكم أعباء بيئية قد تتحول إلى تكاليف إضافية باهظة. 

وهذا الواقع يفرض على فورد ضرورة اتخاذ قرار حاسم؛ فإما إنفاق مبالغ ضخمة لتطوير منصة كهربائية مستقلة، أو القبول بعرض جيلي الذي يمثل حلًا عمليًا واقتصاديًا لمواجهة ضغوط السوق المتغيرة.

مستقبل التعاون الصيني الأمريكي في قطاع الشاحنات الكهربائية لعام 2026

رغم أن المحادثات بين فورد وجيلي لا تزال تأخذ طابعًا غير رسمي، إلا أن خبراء الصناعة يرون في هذا التعاون وسيلةً فعالةً لضمان استمرارية نجاح شاحنات "البيك آب" في العصر الكهربائي. 

إن الاعتماد على منصة جيلي المتطورة لن يساعد فورد في الامتثال البيئي فحسب، بل سيمنحها قدرةً تنافسيةً عاليةً عبر توفير شاحنة كهربائية بسعر مدروس وأداء قوي يناسب تطلعات المستهلكين. 

وفي ظل تسارع وتيرة التحول الطاقي، تبرز الشراكات الدولية كأداة لا غنى عنها للشركات الكبرى التي تسعى للحفاظ على حصصها السوقية وتفادي العقوبات، مما يجعل من عرض جيلي فرصةً ذهبيةً لفورد لإعادة صياغة مستقبل "رينجر" برؤية مستدامة وعصرية.

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون
تامر عبدالمنعم بعد التحقيق معه : كل الاحترام لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

