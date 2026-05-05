مقالات

بلال قنديل يكتب: أظن

كلمة صغيرة في عدد حروفها، كبيرة في أثرها، عميقة في حضورها داخل حياتنا اليومية. نقولها كثيرا دون أن نتوقف عند معناها الحقيقي، فنقول أظن أنه يقصد كذا، أظن أنها فعلت ذلك، أظن أن الامر هكذا. ومع تكرارها تتحول من مجرد تعبير عن عدم اليقين إلى أداة نصنع بها أحكاما قد تكون بعيدة تماما عن الحقيقة.
الظن في أصله مساحة بين العلم والجهل، هو حالة من عدم الاكتمال، لا يقين فيها ولا دليل قاطع. لكن المشكلة لا تكمن في الظن ذاته، بل في الطريقة التي نتعامل بها معه. حين يتحول الظن الى يقين في عقولنا، وحين نبني عليه مواقف وتصرفات، هنا تبدأ الخطورة. فقد نخسر علاقات، ونظلم اشخاصا، ونحمل في قلوبنا مشاعر سلبية فقط لاننا "نظن".
كم من صداقة انتهت بسبب سوء ظن لم يتم التحقق منه. وكم من علاقة توترت لان احد الاطراف فسر تصرفا بشكل خاطئ. كلمة واحدة قد تكون كفيلة بان تزرع الشك، والشك اذا تغذى بالظن السيئ تحول الى قناعة يصعب تغييرها. وهنا يصبح الانسان اسير افكاره، يرى الامور من زاوية واحدة، ويغلق باب التفسير الايجابي.
المؤلم ان كثيرا من الناس لا يدركون ان الظن ليس حقيقة، بل احتمال. ومع ذلك يتعاملون معه وكأنه واقع مؤكد. فيحكمون على نوايا الاخرين دون دليل، ويقيمون الاشخاص بناء على مواقف غير مكتملة. وقد يكون الطرف الاخر بريئا تماما، لكن الظن يصنع صورة ذهنية مشوهة يصعب محوها.
وفي مقابل ذلك، نجد اننا امرنا بحسن الظن، ليس فقط كقيمة اخلاقية، بل كاسلوب حياة يخفف عنا كثيرا من التوتر والقلق. حين نحسن الظن، نعطي مساحة للتفسير الايجابي، ونمنح الاخرين عذرا قبل ان نحكم عليهم. وهذا لا يعني السذاجة او التغافل عن الخطأ، بل يعني التوازن والعدل في الحكم.
كلمة اظن قد تحمل في طياتها شكا بسيطا، لكنها قد تتحول الى اتهام صامت. وقد تكون بداية فكرة، لكنها قد تنتهي بحكم قاس. لذلك يجب ان ننتبه كيف نستخدمها، ومتى نقولها، وعلى ماذا نبنيها. فليس كل ما نظنه صحيحا، وليس كل ما نشعر به يعكس الواقع.
الحياة ابسط من ان نعقدها بالظنون، والعلاقات اصدق من ان نبنيها على التخمين. وبين ان نظن وان نعرف فرق كبير، هذا الفرق هو ما يحدد مصير كثير من المواقف في حياتنا. فاما ان نختار ان نتحقق ونسأل ونتأكد، واما ان نستسلم للظن ونتركه يقودنا حيث يشاء.
في النهاية، تبقى كلمة اظن اختبارا حقيقيا لوعينا ونضجنا. هل سنجعلها مجرد احتمال نبحث عن دليله، ام نحولها الى حقيقة نعيش على اساسها. القرار بايدينا، لكن نتائجه تمس كل من حولنا.

