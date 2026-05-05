حقوق الإنسان بالنواب تبحث مع رؤساء الجامعات آليات بناء جيل واعٍ بحقوقه

فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب طارق رضوان، بمشاركة عدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات الحكومية، لبحث آليات تطوير دور المؤسسات الأكاديمية في نشر وترسيخ الثقافة الحقوقية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المعني بنشر الوعي وبناء القدرات، حيث ناقش الحضور سبل إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العملية التعليمية، وتطوير المناهج الدراسية بما يعزز هذه القيم عبر مختلف التخصصات.

وشهد الاجتماع مشاركة قيادات جامعية بارزة، من بينها رؤساء جامعات القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، جنوب الوادي، المنصورة، العاصمة، وبنها، إلى جانب نواب رؤساء جامعات عين شمس والزقازيق، فضلًا عن حضور عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات لجنة حقوق الإنسان.

 الجامعات تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أن الجامعات تمثل ركيزة أساسية في بناء وعي الأجيال الجديدة، ودعم مسار التنمية من خلال إعداد كوادر مؤهلة تحترم القيم الحقوقية، مشددة على أهمية تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتفعيل الأنشطة الطلابية المعنية بنشر الوعي.

كما تناولت المناقشات أهمية توفير بيئة جامعية داعمة تحترم مبادئ حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز، إلى جانب التوسع في إنشاء وحدات أو مراكز متخصصة داخل الجامعات، وتطوير آليات فعالة لتلقي شكاوى الطلاب.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم في هذا الملف، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة النتائج، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجه الجامعات، وعلى رأسها محدودية الموارد والحاجة إلى دعم مؤسسي وتشريعي أكبر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين البرلمان والجامعات، والعمل على تنفيذ خطوات عملية لتحويل المؤسسات الأكاديمية إلى منصات فاعلة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري.

