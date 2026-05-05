قطر وسنغافورة تبحثان سبل تعزير التعاون الاستراتيجي

بحث رئيس الوزراء القطرى وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مع وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشن علاقات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء.