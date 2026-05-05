محافظ الوادي الجديد تعتمد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي

اعتمدت حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي - التعليم المزدوج ) ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة وذلك على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.

وأشار الدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه وفق الجداول المعتمدة تبدأ امتحانات التعليم الفني للصفين الأول والثاني الثانوي ( الصناعى - الزراعى - التجارى- ومنظومة التعليم والتدريب المزدوج ) يوم السبت ٩ مايو الجارى، وتبدأ امتحانات صفوف النقل بمدارس التعليم العام للصفوف من الثالث الإبتدائي حتى الثاني الثانوي العام ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول التعليم المجتمعى ( الفصل الواحد ) وصفوف النقل بالإعدادية المهنية يوم السبت ١٦ مايو.فيما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية ( عام - لغات - مهني ) يوم الخميس ٤ يونيو القادم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.