إلهام أبو الفتح
محافظات

ميناء دمياط يعتزم توظيف أحدث النظم التكنولوجية للتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية

شاركت هيئة ميناء دمياط في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الـ43 لعلوم الراديو (NRSC 2026)، الذي تستضيفه جامعة حورس – مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.


أناب اللواء بحرى طارق عدلى عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الدكتور علاء كحلة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس إيهاب حسن مدير إدارة هندسة الاتصالات بالهيئة لحضور فعاليات المؤتمر، وذلك في ضوء حرص الهيئة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتطبيقاتها في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
 

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم الراديو (URSI) ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، ويُعد منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الأبحاث والتقنيات في مجالات الاتصالات المتقدمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.
 

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية هيئة ميناء دمياط الهادفة إلى  توظيف أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحقيق التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء على المستويين الإقليمي والدولي.


وأكدت الهيئة أن مشاركتها في مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة تمثل فرصة مهمة لبناء جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير منظومة العمل، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.


وتعكس هذه الخطوة حرص هيئة ميناء دمياط على الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء والخدمات، وترسيخ مكانة الميناء كمركز لوجستي متطور على البحر المتوسط.

